"> Come racconta Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, il Napoli risorge con una prova di forza straordinaria e travolge l’Inter 3-1 al “Maradona”. Una serata da vecchi tempi, con le torce accese sugli spalti e i cori dei tifosi a scandire il ritorno al primo posto in classifica. Conte, dopo il ko di Torino e il crollo di Eindhoven, ritrova la sua squadra nel gioco, nello spirito e nella fame agonistica. «Siamo noi, siamo noi, i campioni dell’Italia siamo noi», risuona in uno stadio in festa che rivede il Napoli feroce e organizzato dello scudetto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli travolgente, Inter al tappeto: Conte ritrova il suo spirito e il Maradona esplode”