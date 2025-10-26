Corriere dello Sport | Napoli travolgente Inter al tappeto | Conte ritrova il suo spirito e il Maradona esplode

"> Come racconta Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, il Napoli risorge con una prova di forza straordinaria e travolge l’Inter 3-1 al “Maradona”. Una serata da vecchi tempi, con le torce accese sugli spalti e i cori dei tifosi a scandire il ritorno al primo posto in classifica. Conte, dopo il ko di Torino e il crollo di Eindhoven, ritrova la sua squadra nel gioco, nello spirito e nella fame agonistica. «Siamo noi, siamo noi, i campioni dell’Italia siamo noi», risuona in uno stadio in festa che rivede il Napoli feroce e organizzato dello scudetto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

