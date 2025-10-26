corri libera 5 km per dire no alla violenza sulle donne

Un grande evento sportivo dal forte valore sociale, che coinvolga il mondo dell'agonismo podistico, ma anche di atleti tesserati Fidal, i gruppi sportivi delle forze armate e delle forze dell'ordine, ma anche semplici appassionati, gli studenti delle scuole e delle università, il terzo settore, la società civile, tutti i cittadini che vogliono partecipare a un evento dal significato speciale. E' questo l'obiettivo di “Corri Libera”, la corsa contro la violenza sulle donne che domenica 23 novembre si svolgerà lungo un percorso di cinque chilometri nel cuore di Roma. L'evento, promosso dai ministri per la Famiglia, Natalità e Pari Opportunità, per lo Sport e i Giovani, per l'Istruzione e il Merito e realizzato in collaborazione con Sport e salute, Fidal e Purosangue come partner tecnico, vedrà anche la partecipazione straordinaria dei gruppi sportivi militari, con una forte rappresentativa, tra gli altri, degli atleti del Ministero della Difesa, che porteranno in strada la testimonianza dell'impegno profondo contro la violenza ogni giorno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

