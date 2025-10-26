Coppe miele e veleno | segreti e retroscena del rapporto Conte-Marotta
Il botta e risposta di Napoli è solo l'ultimo capitolo di una liason tanto vincente quanto turbolenta. Litigi e ricuciture: storia di due giganti nei rispettivi ruoli che hanno saputo completarsi a vicenda . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche questi approfondimenti
Copper blonde biscuits Un ramato delicato dall’effetto molto naturale che illumina l’incarnato con una base miele Ma quanto le risalta gli occhi questo colore?! ADORIAMOOO #mauratorchiocorpoecapelli #corpoecapelli #corpoecapellipassirano - facebook.com Vai su Facebook
Coppe, miele e veleno: segreti e retroscena del rapporto Conte-Marotta - Il botta e risposta di Napoli è solo l'ultimo capitolo di una liason tanto vincente quanto turbolenta. Lo riporta msn.com