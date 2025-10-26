Coppa Italia Serie C il Forlì ospita Arzignano In caso di vittoria c' è il derby di Romagna

Forlitoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì alle 18 allo stadio Tullo Morgagni di Forlì andrà in scena Forlì-Arzignano Valchiampo. La sfida è valida per i 16esimi di finale della Coppa Italia Serie C. Una partita che potrebbe proiettare, in caso di vittoria, i biancorossi ad un derby agli ottavi di finale contro la vincente tra. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Coppa Italia Serie C, il Forlì ospita Arzignano. In caso di vittoria c'è il derby di Romagna - Martedì alle 18 allo stadio Tullo Morgagni di Forlì andrà in scena Forlì- Da forlitoday.it

coppa italia serie cLatina Calcio si prepara per un impegnativo test di Coppa Italia Serie C contro il Perugia - Il Latina Calcio si prepara per un impegnativo secondo turno di Coppa Italia Serie C, ospitando il Perugia allo Stadio Domenico Francioni. Segnala latinaquotidiano.it

coppa italia serie cCoppa Italia Serie C, info biglietti per #CrotoneFoggia - Il Football Club Crotone comunica che a partire dalle ore 15 di oggi, venerdì 24 ottobre, prende il via la vendita dei biglietti per Crotone- Lo riporta fccrotone.it

Cerca Video su questo argomento: Coppa Italia Serie C