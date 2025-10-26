Si chiama QuBo7 perché l’obiettivo è quello di "rendere il carcere il settimo quartiere di Bologna ". Taglio del nastro in via Ferrarese per inaugurare la nuova sede del Coordinamento carcere Navile: sarà utilizzabile dalle associazioni che si occupano di questo tema, ma anche per attività che vedono protagonisti gli stessi detenuti o ex detenuti. I locali, fino a qualche tempo fa, erano dedicati ad alcuni servizi per gli adolescenti che sono stati trasferiti in piazza Lucio Dalla. "Finalmente il Coordinamento carcere del Navile, che a livello cittadino si propone di essere un punto di riferimento per il carcere, tra il dentro e il fuori – dichiara la presidente del Quartiere, Federica Mazzoni – ha una sede fisica: QuBo7. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Coordinamento carcere Navile: "Un nuovo spazio per i detenuti"