Convocato il Comitato dei 10 Sindaci per l’avvio operativo dell’Ufficio Europa
È fissata per la prossima settimana la convocazione del Comitato dei 10 sindaci (Frosinone, Alatri, Arnara, Ferentino, Morolo, Patrica, Pofi, Supino, Torrice e Veroli) dell’Ufficio Europa convenzionato, come voluto fortemente dal Sindaco del capoluogo Riccardo Mastrangeli. “L’obiettivo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
convocato per la prossima settimana il Comitato dei Sindaci di Frosinone, Alatri, Arnara, Ferentino, Morolo, Patrica, Pofi, Supino, Torrice e Veroli: al via la struttura intercomunale per massimizzare le risorse UE e promuovere progetti congiunti di sviluppo territo - facebook.com Vai su Facebook
Corteo per la #flotilla a #napoli, convocato #comitato di ordine e sicurezza: «Intensificati i servizi di controllo» - X Vai su X
Gualtieri nominato presidente della Rete dei sindaci socialisti - "Voglio ringraziare il presidente del Pse: ho accettato la sua proposta di presiedere la Rete dei sindaci delle Capitali e delle Grandi Città del Partito socialista europeo", fa sapere il sindaco di ... Secondo msn.com