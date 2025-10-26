Convegno e spettacoli | a Lucca si indaga sul rapporto fra la cultura europea e africana

LUCCA – Capannori in dialogo con l’Africa, nel nome dell’esploratore Carlo Piaggia e nel segno delle arti performative. Prende forma, con una due giorni nella Piana di Lucca, il progetto promosso da ALDES, rete di artisti e operatori culturali diretta da Roberto Castello, in collaborazione con la rivista di attualità africana dei missionari comboniani Nigrizia. Per due giorni, il 29 e 30 ottobre, a Palazzo Boccella a San Gennaro, al teatro Artè di Capannori e allo spazio SPAM! di Porcari, si svolgerà Le ragioni di un ‘Piano Piaggia’ con incontri, dibattiti e spettacoli che hanno l’obiettivo di costruire un nuovo modo di guardare all’Africa, lontano da pregiudizi e approcci postcoloniali e predatori, nel segno di una cooperazione culturale paritaria e rispettosa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it