Controlli sulla A14 chiusure notturne nei tratti di Bari sud e Bitonto

Baritoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sull'autostrada A14 ‘Bologna-Taranto’, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, saranno adottati alcuni provvedimenti di chiusura che riguarderanno la zona del Barese. Dalle 22 di martedì 28 ottobre fino alle 6 del giorno successivo, in modalità alternata sarà chiusa la. 🔗 Leggi su Baritoday.it

