Controlli straordinari nella movida modenese | identificati 80 cittadini un arresto in centro storico

Nella serata di ieri, e fino a tarda notte, sono proseguiti i controlli straordinari nelle aree della “movida” modenese, disposti dal Prefetto di Modena nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e attuati con ordinanza del Questore Lucio Pennella.L’operazione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

