Controlli nell' area della stazione sequestri di droga dopo la denuncia del sindaco
La stazione ferroviaria di Marcianise “sarà una osservata speciale per assicurare ai residenti la tranquillità che meritano”. Lo dichiara il sindaco Antonio Trombetta che commenta l’operazione eseguita dai carabinieri, tra il 24 e il 25 ottobre, che ha portato a 3 arresti e 7 denunce.Nel mirino. 🔗 Leggi su Casertanews.it
