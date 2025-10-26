Controlli in 9 attività imprenditoriali del Torinese | trovati lavoratori in nero e telecamere non autorizzate

In nove attività imprenditoriali tra Torino, Moncalieri, Rivoli, Venaria Reale e nel Canavese, i militari del comando provinciale carabinieri di Torino, con il supporto del Nucleo carabinieri Ispettorato del Lavoro di Torino, hanno identificato 18 lavoratori di cui 5 sono risultati in nero e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it