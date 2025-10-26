Controlli in 9 attività imprenditoriali del Torinese | trovati lavoratori in nero e telecamere non autorizzate
In nove attività imprenditoriali tra Torino, Moncalieri, Rivoli, Venaria Reale e nel Canavese, i militari del comando provinciale carabinieri di Torino, con il supporto del Nucleo carabinieri Ispettorato del Lavoro di Torino, hanno identificato 18 lavoratori di cui 5 sono risultati in nero e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Approfondisci con queste news
Roma, Polizia Locale e bilancio controlli nel fine settimana: oltre 600 verifiche presso locali e attività commerciali, più di 1800 le sanzioni per violazione delle regole stradali #roma #giornaleinfocastelliromani - facebook.com Vai su Facebook