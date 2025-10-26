Contro Anzola un finale amaro | sconfitta beffa per la Raggisolaris Academy

Finisce con una ‘sconfitta beffa’ il match casalingo della Raggisolaris Academy contro Anzola, davvero sfortunati nel minuto finale, dove si è deciso l’incontro. La partita è sempre stata molto equilibrata con gli ospiti che provano al 35’ a piazzare l’allungo decisivo andando sul 69-59. Faenza. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

