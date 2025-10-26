Conto alla rovescia per il rientro di Jashari con il Milan | ecco la data

Pianetamilan.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan, Jashari è ormai a un passo dal rientro dal suo infortunio. Il centrocampista rossonero corre sul campo. Ecco le ultime novità da 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

conto alla rovescia per il rientro di jashari con il milan ecco la data

© Pianetamilan.it - Conto alla rovescia per il rientro di Jashari con il Milan: ecco la data

News recenti che potrebbero piacerti

Papu Gomez, conto alla rovescia per il rientro in campo: l'argentino tra i convocati per il match contro la Juve Stabia - Cresce l'attesa per il rientro in campo del Papu Gomez che domenica 26 alle 15 all'Euganeo nella sfida con la Juve Stabia potrà dare per la prima volta il suo contributo al Padova lasciandosi ... Riporta ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Conto Rovescia Rientro Jashari