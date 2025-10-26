Continassa Juve | le possibili scelte di Tudor per la Lazio tante novità di formazione

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa  Juve  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Questa la probabile formazione della Juventus per la Lazio: Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Conceicao, McKennie, Locatelli, Koopmeiners, Cambiaso; David, Vlahovic. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Milik: lesione al bicipite femorale sinistro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

