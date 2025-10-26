Conte sul Nove | Mai litigato con Chiara Appendino Non mi piace la parola ‘campo largo’ è chiacchiericcio da giornali

26 ott 2025

Con Chiara Appendino “non abbiamo mai litigato, ha aperto un confronto politico, ma questo confronto politico c’è stato, c’è e ci deve essere, sempre “. Così Giuseppe Conte, ospite di ‘Accordi& disaccordi’ il talk su Nove condotto da Luca Sommi. “ Le parole di Chiara mostrate da voi (‘a forza di inseguire il progetto del campo largo ci stiamo normalizzando, e lo stiamo pagando anche con l’astensione. Siamo nati come forza anti-sistema e non possiamo dimenticarlo’, ndr). – ha aggiunto il presidente del Movimento 5 stelle – sono da sottoscrivere. Campo largo è un’espressione che ho sempre respinto, ma ricompare sui giornali e nel dibattito pubblico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

