Conte sta all’Europa come Salvini Repubblica
Repubblica nel commento di Gabriele Romagnoli che parla della partita stravinta dal Napoli contro l’Inter, fa un buffo paragone tra Anton io Conte e Salvini “Napoli e Liverpool hanno vinto i rispettivi campionati cambiando il minimo, l’allenatore e poco più. Appena arrivati, Conte e Slot hanno lustrato l’argenteria opacizzata, ritrovato lo splendore perduto e vinto. Dopodiché hanno suggerito o preteso campagne acquisti faraoniche, da 180 o 500 milioni. Hanno arruolato ottimi centrocampisti che sballano gli schemi consolidati (De Bruyne, Wirtz) o punte sopravvalutate (Lucca, Isak). Leggi anche: Thorbjørn Thaarup, il danese anti-Salvini che tifa Napoli da 30 anni scoperto grazie a Propaganda Live Possono ancora giocarsela ( il Napoli, con gli uomini dell’anno scorso, è tornato in cima), ma hanno patito sconfitte imbarazzanti o seriali, detto che Conte sta all’Europa come Salvini. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Conte sta all’Europa come Salvini (Repubblica) Il quotidiano critica l'approccio del Napoli al mercato ricordando che il Psg domina dopo che ha smesso di investire centinaia di milioni in calciatori come Neymar https://www.ilnapolista.it/2025/10/conte-sta-alleu - facebook.com Vai su Facebook
"Conte" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Conte sta all’Europa come Salvini (Repubblica) - Il quotidiano critica l'approccio del Napoli e di Conte al mercato ricordando il tecnico del Napoli non è proprio un asso nelle Coppe ... Riporta ilnapolista.it
Gialloverdi per Putin. Per i distratti: Salvini e Conte dicono no all’Ucraina nell’Ue - Com’era prevedibile, la grande stampa si è diffusamente esercitata sul non meno prevedibile balletto delle mozioni parlamentari sulle spese militari votate ieri alla Camera dei deputati. Lo riporta huffingtonpost.it
Salvini gela Conte: "Recovery Fund? I soldi arriveranno fra un anno" - Al termine della prima giornata di Stati generali, il premier Conte si è nuovamente rivolto alle opposizioni, invitandole a collaborare, specialmente per quanto riguarda il Recovery Fund. Lo riporta ilgiornale.it