Conte sta all’Europa come Salvini Repubblica

Repubblica nel commento di Gabriele Romagnoli che parla della partita stravinta dal Napoli contro l’Inter, fa un buffo paragone tra Anton io Conte e Salvini “Napoli e Liverpool hanno vinto i rispettivi campionati cambiando il minimo, l’allenatore e poco più. Appena arrivati, Conte e Slot hanno lustrato l’argenteria opacizzata, ritrovato lo splendore perduto e vinto. Dopodiché hanno suggerito o preteso campagne acquisti faraoniche, da 180 o 500 milioni. Hanno arruolato ottimi centrocampisti che sballano gli schemi consolidati (De Bruyne, Wirtz) o punte sopravvalutate (Lucca, Isak). Leggi anche: Thorbjørn Thaarup, il danese anti-Salvini che tifa Napoli da 30 anni scoperto grazie a Propaganda Live Possono ancora giocarsela ( il Napoli, con gli uomini dell’anno scorso, è tornato in cima), ma hanno patito sconfitte imbarazzanti o seriali, detto che Conte sta all’Europa come Salvini. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

