Conte sta all’Europa come Salvini Repubblica

Repubblica nel commento di Gabriele Romagnoli che parla della partita stravinta dal Napoli contro l’Inter, fa un buffo paragone tra Anton io Conte e Salvini “Napoli e Liverpool  hanno vinto i rispettivi campionati  cambiando il minimo, l’allenatore e  poco più. Appena arrivati, Conte e  Slot hanno lustrato l’argenteria  opacizzata, ritrovato lo splendore  perduto e vinto. Dopodiché hanno  suggerito o preteso campagne  acquisti faraoniche, da 180 o 500  milioni. Hanno arruolato ottimi  centrocampisti che sballano gli  schemi consolidati (De Bruyne,  Wirtz) o punte sopravvalutate  (Lucca, Isak). Leggi anche:  Thorbjørn Thaarup, il danese anti-Salvini che tifa Napoli da 30 anni scoperto grazie a Propaganda Live Possono ancora  giocarsela ( il Napoli, con gli uomini  dell’anno scorso, è tornato in cima),  ma hanno patito sconfitte  imbarazzanti o seriali, detto che  Conte sta allEuropa come Salvini. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

