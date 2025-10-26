Conte sotto accusa | parole pesantissime dopo Napoli-Inter
Napoli-Inter è finita da più di 24 ore ma sarà destinata ad alimentare parecchie polemiche nel corso delle prossime settimane. I motivi sono ormai carta conosciuta: dal presunto ‘rigorino’ assegnato ai partenopei, al teatrino Conte-Lautaro per arrivare alle polemiche post partita tra il presidente nerazzurro e lo stesso salentino. Proprio per il tecnico azzurro e per quanto successo nel post-partita, però, sono arrivate parole molto dure. Conte nel mirino delle critiche: le parole. In queste situazioni, gli unici totalmente felici sono gli opinionisti che possono così esprimere i propri punti di vista e alimentare ancor di più il fuoco delle polemiche. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Conte-Lautaro, lite e insulti: “Cagòn” e “sto c...”, l’episodio e il precedente quando nel 2021 quando Antonio era l’allenatore dell’Inter Lautaro Martínez che dice ad Antonio Conte “te la fai sotto” (eufemismo) accompagnando le parole con un gesto pl - facebook.com Vai su Facebook
Momenti di calcio altissimi in $napoliInter$Lautaro rivolgendosi a $Conte : “ ti stai cagando sotto, da lì, si ti stai cacando sotto” $Conte replica , con una vistosa sbrodolatura sul maglione “‘tira , tira , tira STOCAZZO”. - X Vai su X
Napoli, Conte e il paradosso delle parole: i dirigenti devono parlare o no? - Per capire il paradosso, bisogna tornare al 6 novembre 2019, notte di Champions League. Scrive gonfialarete.com
Conte-Napoli, dimissioni in mattinata: il messaggio - Il Napoli ha subito la peggior sconfitta della sua storia europea. Segnala diregiovani.it
Conte sotto accusa, fronda nei 5 Stelle dopo le Regionali: la vice Appendino minaccia le dimissioni e chiede “autonomia” dal PD - Più che “Travolti da un insolito destino”, Giuseppe Conte ed Elly Schlein sono attualmente travolti da un destino “comune”: la fronda interna. Segnala msn.com