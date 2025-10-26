Conte ‘smemorato’ manda su tutte le furie | si riaccende la polemica dopo Napoli-Inter
Napoli-Inter è stata una partita infuocata, i cui strascichi si trascineranno a lungo nel tempo: dalle polemiche sul ‘rigorino’ assegnato ai partenopei, allo scontro Conte-Lautaro Martinez, il big match del Maradona non è stato di certo per cuori deboli. Adesso, a quasi 24 ore dal termine del big match, una nuova polemica scuote la Serie A e, ovviamente coinvolge il tecnico salentino. Conte, è ancora polemica: che sta succedendo. Il match, già di per sé infuocato, non è finito al 90esimo minuto. Infatti, nel post-partita un durissimo botta e risposta tra il mister del Napoli e il presidente nerazzurro ha esacerbato le polemiche: alle lamentele di Marotta sul rigore concesso, il salentino ha risposto – con una certa vena tagliente – di non aver bisogno di mandare i propri dirigenti a difenderlo davanti alle telecamere. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
