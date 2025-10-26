Conte rieletto presidente del M5s con l’89,3% dei voti | Mandato forte dagli iscritti

Giuseppe Conte è stato confermato presidente del Movimento 5 Stelle con un largo consenso tra gli iscritti. La votazione online, conclusa nel pomeriggio di oggi, ha visto la netta prevalenza dei “sì” al quesito sulla sua rielezione, sancendo di fatto la continuità della sua leadership. Secondo i dati diffusi sulla pagina Facebook del Movimento, hanno votato 59.720 iscritti su 101.783 aventi diritto, pari al 58,67%. Di questi, 53.353 hanno espresso un voto favorevole a Conte, mentre 6.367 hanno votato contro. Il risultato finale, 89,3% di consensi, rappresenta uno dei livelli di approvazione più alti registrati dal Movimento nella sua storia recente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Conte rieletto presidente del M5s con l’89,3% dei voti: “Mandato forte dagli iscritti”

