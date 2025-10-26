Conte rieletto con l' 89% dei voti alla presidenza del M5S
Giuseppe Conte è confermato presidente del M5s con l'89,3% di voti favorevoli. Alle 18 si sono concluse le votazioni degli iscritti per l'elezione del presidente del Movimento 5 Stelle: su 101.783 iscritti aventi diritto al voto hanno votato in 59.720 pari al 58,67%. Al quesito: "Sei favorevole all'elezione di Giuseppe Conte quale presidente dell'associazione MoVimento 5 Stelle?" hanno votato 'sì' in 53.353, hanno votato 'no' in 6.367. Pertanto, ai sensi dello Statuto, Giuseppe Conte è proclamato eletto presidente del Movimento 5 Stelle. "Grazie - sono le prime parole dell'ex premier - a tutta la comunità del Movimento 5 Stelle, grazie a tutti voi per il sostegno, per la forza e il coraggio che continuate a darmi ogni giorno per affrontare insieme ogni battaglia. 🔗 Leggi su Iltempo.it
