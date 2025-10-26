Conte perde anche Neres martedì contro il Lecce non sarà a disposizione Corsport
Anche David Neres, secondo il Corriere dello Sport, si aggiunge alla lunga lista di infortuni del Napoli. Che qui ricordiamo: Lukaku (ritorno previsto per il 2026), Rrahmani (in via di recupero), Lobotka (torna dopo la sosta di fine novembre), Hojlund (misterioso affaticamento che dura da 10 giorni), Meret (frattura metatarso) e ora De Bruyne (problema più o meno serio al bicipite femorale). Neres, ieri uscito sulle sue gambe ma con i crampi, potrebbe essere risparmiato. Neres l’ennesimo infortunato del Napoli, salterà il Lecce (Corsport). Si legge così sul Corriere: “Contro un Napoli che ha lottato dal primo all’ultimo minuto, l’Inter si è accesa a sprazzi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Scopri altri approfondimenti
L’Inter colpisce tre legni e deve arrendersi ancora alla sua bestia nera: Antonio Conte Il #Napoli torna primo! Conte ritrova la squadra, perde De Bruyne ma non perde tempo: battuta l’#Inter tra mille polemiche arbitrali ? #NapoliInter #SerieA #Conte #De - facebook.com Vai su Facebook
#Sondaggio #Mentana, #FdI sempre più su. #Conte perde terreno su #Schlein https://iltempo.it/politica/2025/10/20/news/sondaggio-mentana-oggi-tgla7-fratelli-ditalia-pd-ms5-lega-forza-italia-avs-tutti-i-partiti-44648947/… - X Vai su X