Conte Marotta, gli strascichi del botta e riposta in TV. A telecamere spente Beppe ha ricordato a tutti che. Retroscena e nuova frecciata. L’Inter non ci sta e alza la voce. La sconfitta subita al “Maradona” contro il Napoli (3-1) ha lasciato scorie pesanti, non solo per il risultato, ma per la gestione arbitrale di alcuni episodi chiave. Il club nerazzurro, probabilmente memore di una serie di decisioni che, nell’ottica della dirigenza, avevano condizionato negativamente lo sprint scudetto della passata stagione, ha deciso di prendere subito posizione pubblicamente. A farlo è stato direttamente il presidente Beppe Marotta, che ha messo nel mirino l’episodio che ha sbloccato la partita: il calcio di rigore concesso al Napoli nel primo tempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

