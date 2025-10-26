Conte l' ha studiata bene
Prima della sfida del Maradona aleggiavano due domande precise: quali sono le reali ambizioni dell’Inter di Cristian Chivu, in fondo non così diversa da quella di Simone Inzaghi e reduce da sette vittorie consecutive? E poi: come avrebbe reagito il Napoli di Antonio Conte alla batosta subita in Olanda martedì scorso? Privo degli infortunati Lukaku e Højlund, rimandato un Lorenzo Lucca ritenuto non ancora pronto, Conte si è presentato alla sfida con i nerazzurri con una mossa a sorpresa, quella cioè di David Neres schierato punta. L’idea era soprattutto di non dare punti di riferimento alla difesa interista. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
Scopri altri approfondimenti
Gianluca Di Marzio. . Conte vs Chivu Dopo la doppia espulsione in Parma–Napoli, si ritrovano al Maradona per uno scontro diretto pesantissimo. Chi avrà la meglio questa volta? Vai su Facebook
Chivu studia una strategia per arginare Conte ? Le ultime in vista del match contro il Napoli - X Vai su X
Ormai Conte studia da leader della sinistra - Il leader Cinquestelle lascia alla Schlein la parte di quella più “estremista“ per poi presentarsi agli occhi degli altri partner della coalizione come il moderato ... Secondo quotidiano.net
Conte: «Buongiorno e Politano recuperati. Davanti ci aspettano 7 partite in 22 giorni: servirà ruotare» - Alla vigilia della trasferta contro il Torino, in programma domani alle ore 18, il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa dal centro tecnico di Castel Volturno. Lo riporta napolipiu.com
Conte non si trattiene più in conferenza: “Situazioni spudorate”. Con chi ce l’ha dopo PSV-Napoli - La conferenza stampa di Antonio Conte dopo la disfatta del Napoli in casa del PSV in Champions League è stata un crescendo di pathos, fino al duro attacco ... Si legge su fanpage.it