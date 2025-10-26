Prima della sfida del Maradona aleggiavano due domande precise: quali sono le reali ambizioni dell’Inter di Cristian Chivu, in fondo non così diversa da quella di Simone Inzaghi e reduce da sette vittorie consecutive? E poi: come avrebbe reagito il Napoli di Antonio Conte alla batosta subita in Olanda martedì scorso? Privo degli infortunati Lukaku e Højlund, rimandato un Lorenzo Lucca ritenuto non ancora pronto, Conte si è presentato alla sfida con i nerazzurri con una mossa a sorpresa, quella cioè di David Neres schierato punta. L’idea era soprattutto di non dare punti di riferimento alla difesa interista. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Conte l'ha studiata bene