Forza e varietà. Il Napoli 202526 è una squadra che deve fare i conti con degli equivoci e quindi con dei problemi tattici, in questo spazio sul Napolista lo scriviamo da tempo e una vittoria contro l’Inter non basterà sicuramente a cancellarli. Allo stesso tempo, però, il Napoli 202526 è in testa alla classifica della Serie A. E ha battuto l’Inter al termine di una partita aperta, densa di eventi. In cui gli uomini di Chivu hanno costruito di più, come detto i problemi della squadra di Conte non sono scomparsi, ma solo fino a un certo punto. Diciamo fino a quando hanno segnato il 2-1, poi sono spariti dal campo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte ha osato, tra Neres e falso nueve e marcature uomo su uomo. Anche la fortuna ha gradito