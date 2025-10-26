Ivan Zazzaroni sul Corriere dello sport parla di sciacalletti, cioè tutti quelli che hanno criticato Antonio Conte in questi giorni dopo la sconfitta contro il Psv e prima della grande vittoria contro l’Inter. “Gli sciacalletti, brava gente, sono tornati subito nella tana. Il loro è stato un blitz di tre giorni. Si ripresenteranno alla prossima sconfitta del Napoli. Perché è così che funziona. Da noi più che altrove. Conte è antipatico, piange troppo e sempre – ululano come lupi ma restano sciacalletti – e per questo viene punito quando cade: nessuno gli allunga una mano per farlo rialzare”. Conte piange sì, ma non per questo non è in grado di modificare se stesso e rialzare la testa subito, dopo soli tre giorni dalla disfatta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Conte ha apportato modifiche sostanziali rispettando maggiormente le caratteristiche dei giocatori (Zazzaroni)