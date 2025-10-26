Conte da record | 100 punti in 46 partite col Napoli meglio solo con la Juve 44 e quasi come con l’Inter 47
Antonio Conte continua a collezionare record anche sulla panchina del Napoli. Con la vittoria sull’Inter, il tecnico salentino ha toccato quota 100 punti in 46 partite ufficiali alla guida degli azzurri. Un nuovo record per Antonio Conte: i dettagli. Il traguardo arriva grazie agli 82 punti della scorsa stagione, culminata con la conquista dello scudetto, e ai 18 raccolti nelle prime 8 giornate dell’attuale campionato. Numeri che confermano la continuità del progetto Conte e la capacità del suo Napoli di restare competitivo anche in un avvio di stagione segnato da infortuni e cambi di modulo. Un dato che si inserisce nel solco della sua carriera da top coach: Conte aveva raggiunto i 100 punti dopo 44 partite con la Juventus e 47 con l’Inter. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
