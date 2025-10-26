Conte confermato presidente del M5s con l’89,3% di sì
ROMA – Giuseppe Conte è confermato presidente del M5S con l’89,3% dei voti favorevoli. Lo si legge sulla pagina Facebook del Movimento. “Alle ore 18 di oggi 26 ottobre 2025 – si legge – si sono concluse le votazioni degli iscritti per l’elezione del presidente del Movimento 5 Stelle. Su 101.783 iscritti aventi diritto al voto hanno votato in 59.720 pari al 58,67%. Al quesito: “Sei favorevole all’elezione di Giuseppe Conte quale presidente dell’associazione Movimento 5 Stelle?” Hanno votato SI: 53.353. Hanno votato NO: 6.367?. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
