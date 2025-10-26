Contatto Mkhitaryan-Di Lorenzo dubbio come quello che fece infuriare Conte lo scorso anni fra Anguissa e Dumfries

Anche Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport appoggia i tanti dubbi sul primo rigore concesso al Napoli da Il rigore per il Napoli: un anno di dubbi. "Contatto fra Mkhitaryan e Di Lorenzo, dubbi, tanti, gli stessi che fecero infuriare Conte lo scorso anno per il penalty in Inter-Napoli dopo un contatto leggero fra Anguissa e Dumfries. A rendere tutto quasi incredibile c'è che l'arbitro, oggi come allora, è lo stesso, Mariani. Torniamo a ieri sera: Di Lorenzo è davanti a Mkhitaryan, per difendere il pallone allarga la gamba sinistra e il nerazzurro lo tocca all'altezza del polpaccio. Nessuna infrazione di Acerbi, che si sdraia davanti ai due e tocca comunque prima il pallone.

