Consultinvest che peccato Sconfitta con onore
consultinvest 73 ferrara 83 (16-26,31-45, 53-60) CONSULTINVEST LORETO: Tognacci 8 (48, 06), Del Prete n.e., Delfino 23 (56, 33), Arduini n.e., Pasquini n.e., Aglio 1 (01, 03), Terenzi 5 (03, 13),Pillastrini 5 (12, 13), Lomtazde (01), Graziani n.e., Valentini 22 (25, 411), Sgarzini 8 (35). All. Ceccarelli. ADAMANT BASKET FERRARA: Dioli n.e., Bellini 8 (01, 23), Sackey 3 (11), Renzi 18 (511, 22), Pellicano 9 (01, 36), Santiago 7 (23, 15), Tio 6 (34), Solaroli 7 (12), Marchini 11 (02, 23), Casagrande 8 (12, 26), Caiazza 6 (24 da 3). All. Benedetto. Spettatori: 300 Arbitri: Paglialunga, Esposito, De Angelis La Consultinvest Loreto cade ancora in casa, nonostante un grande recupero da -20 sino a -3 nei minuti finali, dove prova a giocarsela sino in fondo sulle spalle di Delfino e Valentini, ma Ferrara con lo strapotere a rimbalzo e percentuali migliori dal campo, porta a casa i due punti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it