Consolini servono punti Ma c’è l’ostacolo Scandicci

Ilrestodelcarlino.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna in campo la Omag Mt San Giovanni quest’oggi alle 15 (in diretta su RaiSport) al Palazzetto dello Sport di Cervia per vivere un’altra giornata di grande pallavolo, ospitando la Savino Del Bene Scandicci in un match che promette spettacolo ed emozioni. Le romagnole, ancora inchiodate a zero vittorie, affrontano una delle formazioni più attrezzate e ambiziose del campionato, reduci da una brillante vittoria nel big match contro Milano e lanciatissime nelle prime posizioni della classifica. Una sfida durissima sulla carta, ma che le ragazze di coach Massimo Bellano vorranno trasformare in un’occasione di crescita e riscatto davanti al proprio pubblico cercando i primi punti nella corsa alla salvezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

consolini servono punti ma c8217232 l8217ostacolo scandicci

© Ilrestodelcarlino.it - Consolini, servono punti. Ma c’è l’ostacolo Scandicci

Approfondisci con queste news

consolini servono punti c8217232Consolini, servono punti. Ma c’è l’ostacolo Scandicci - Oggi a Cervia San Giovanni torna in casa a caccia di una vittoria che latita. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Consolini Servono Punti C8217232