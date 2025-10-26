Torna in campo la Omag Mt San Giovanni quest’oggi alle 15 (in diretta su RaiSport) al Palazzetto dello Sport di Cervia per vivere un’altra giornata di grande pallavolo, ospitando la Savino Del Bene Scandicci in un match che promette spettacolo ed emozioni. Le romagnole, ancora inchiodate a zero vittorie, affrontano una delle formazioni più attrezzate e ambiziose del campionato, reduci da una brillante vittoria nel big match contro Milano e lanciatissime nelle prime posizioni della classifica. Una sfida durissima sulla carta, ma che le ragazze di coach Massimo Bellano vorranno trasformare in un’occasione di crescita e riscatto davanti al proprio pubblico cercando i primi punti nella corsa alla salvezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Consolini, servono punti. Ma c’è l’ostacolo Scandicci