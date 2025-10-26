Tiziano Consoli, eletto consigliere regionale nelle consultazioni del 28 e 29 settembre, è ufficalmente decaduto dalla carica di primo cittadino, e le funzioni di sindaco del comune di Maiolati Spontini saranno svolte dal vicesindaco Sebastiano Mazzarini. E’ la seconda volta per lui: a ottobre del 2022 il Comune del noto compositore era stato commissariato a causa della caduta della giunta Consoli. Ora, dopo la seduta consiliare del 16 ottobre, erano stati dati dieci giorni al sindaco Consoli per eliminare le cause di incompatibilità. Ma lui l’indomani ha comunicato l’intenzione di assumere a tutti gli effetti la carica di consigliere regionale, e poi quella di assessore regionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Consoli decaduto da sindaco. Mazzarini assume le funzioni