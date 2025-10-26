Conferenza stampa Grosso post Sassuolo Roma Le parole del tecnico | Abbiamo creato ma non finalizzato Berardi? Non lo avrei sostituito

Calcionews24.com | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conferenza stampa Grosso post Sassuolo Roma. Le parole del tecnico al termine del match perso 1-0 dal Sassuolo in casa Al termine della sfida contro la Roma, terminata 1-0 per gli ospiti grazie al gol di Dybala, Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha commentato il match in conferenza stampa, evidenziando alcuni aspetti positivi e indicando . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

conferenza stampa grosso post sassuolo roma le parole del tecnico abbiamo creato ma non finalizzato berardi non lo avrei sostituito

© Calcionews24.com - Conferenza stampa Grosso post Sassuolo Roma. Le parole del tecnico: «Abbiamo creato, ma non finalizzato. Berardi? Non lo avrei sostituito»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

conferenza stampa grosso postSassuolo, tra poco la conferenza stampa di Grosso post Roma - È da poco terminata la sfida tra Sassuolo e Roma valida per l'ottava giornata di Serie A. Secondo tuttomercatoweb.com

conferenza stampa grosso postAllenatori post gara 7^ giornata | RUNJAIC: “La verità sul modulo, su Zaniolo e Davis”. NICOLA: “Lordkipanidze ha fatto bene. Su Vazquez dico che…” - Allenatori post gara 7^ giornata Serie A 2025/2026: tutte le dichiarazioni dei tecnici al termine dei 90 minuti ... Come scrive fantamaster.it

Grosso in conferenza stampa: Per competere con la Roma c'è bisogno di una grandissima partita - Grosso in conferenza stampa: Per competere con la Roma c'è bisogno di una grandissima partita - Secondo marione.net

Cerca Video su questo argomento: Conferenza Stampa Grosso Post