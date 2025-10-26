Conferenza e proteste | La Difesa è una necessità
"La difesa è un investimento per la nostra vita e quella dei nostri figli. Difendere l’Europa e l’Italia significa anche tutelare il patrimonio di civiltà costruito dai nostri padri". Il ministro della Difesa Guido Crosetto in un videomessaggio diffuso ieri alla conferenza internazionale “La battaglia di Pavia e il futuro della difesa europea (1525-2025)“, organizzato nel Castello Visconteo da Aspen Institute Italia con la collaborazione dell’Esercito italiano ha spiegato perché sia importante organizzare una difesa efficiente. "Dobbiamo pensare a una difesa europea unitaria – ha aggiunto Crosetto –, da sviluppare anche nello spazio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Conferenza e proteste: "La Difesa è una necessità" - messaggio del ministro Crosetto: allarme cyberattacchi. ilgiorno.it scrive