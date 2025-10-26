Concorso studenti Salute e sicurezza…insieme! | elaborati entro il 2 marzo

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e con il supporto di Inail, promuove la terza edizione del concorso nazionale “Salute e sicurezza.insieme! La prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro si imparano a scuola”. L’iniziativa si rivolge agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, e ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), con l’intento di avvicinare i più giovani ai temi della prevenzione e della tutela nei contesti lavorativi. L'articolo Concorso studenti “Salute e sicurezza. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Contenuti che potrebbero interessarti

#bastiamondovì #partigiani Tra i premi consegnati stamattina agli studenti davanti al Sacrario Partigiano di Bastia Mondovì nell'ambito del concorso sulla Resistenza anche quelli offerti dai Lions Club della zona. “I giovani - affermano - sono i veri custodi della Vai su Facebook

Terza edizione concorso per studenti su salute e sicurezza - Il ministero del Lavoro, insieme al ministero dell'Istruzione, in collaborazione con Inail, rilancia il concorso nazionale - Segnala msn.com

Terza edizione per concorso idee 'Salute e sicurezza…insieme!' - Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, insieme al ministero dell'Istruzione e del Merito e in collaborazione con Inail, rilancia il concorso nazionale - Secondo ansa.it

Gli studenti dell’IPSAR “G. Matteotti” di Pisa premiati al concorso regionale “Sanezza, a scuola di salute e sicurezza” - Pisa, 9 giugno 2025 – Si è svolta oggi a Firenze, nella Sala Esposizioni del Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, l’iniziativa “Sanezza, a scuola di salute e sicurezza”, promossa dalla Regione Toscana in ... Secondo lanazione.it