Concorso Guardia di Finanza | bando per 1.985 allievi finanzieri requisiti ed età massima
La Guardia di Finanza ha indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1.985 allievi finanzieri. Il concorso è aperto ai diplomati e la domanda di partecipazione va inviata entro il termine fissato alle ore 12:00 del 21 novembre 2025. Limiti d’età e requisiti. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani già maggiorenni che non abbiano superato il 25° anno se concorrenti per i posti riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate oppure il 24° anno se concorrenti per i posti destinati agli altri cittadini italiani. Tali limiti anagrafici sono elevati di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato in qualità di volontario in ferma prefissata annuale (VFP1) o quadriennale (VFP4) delle Forze Armate e, comunque, non superiore a tre anni per coloro che, alla data del 6 luglio 2017, svolgevano o avevano svolto servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
