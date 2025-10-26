Concorso docenti PNRR3 | perché ci sono molti più posti rispetto al PNRR2 e chi potrà essere assunto Pillole di Question Time

Nel question time del 20 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, rappresentante sindacale dell’Anief, è stato analizzato un aspetto rilevante del nuovo concorso PNRR3. In particolare, si è cercato di capire il motivo per cui il numero dei posti previsti in questa procedura sia sensibilmente più alto rispetto a quelli messi a bando con il PNRR2. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

