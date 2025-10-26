Arezzo, 26 ottobre 2025 – Conclusa Cori in Circolo: arrivederci al prossimo anno. Con un'apoteosi di pubblico entusiasta e una moltitudine di giovani e giovanissimi cantori, si è conclusa sabato 25 ottobre “Cori in Circolo”, la rassegna di cori scolastici che per un'intera settimana ha riempito le sale del Circolo Artistico di Arezzo e non solo: anche il centro storico, grazie all'iniziativa svolta in collaborazione con il Comune di Arezzo e il Centro Guide, ha visto centinaia di giovani e giovanissimi provenienti da tutta la regione andare alla scoperta dei luoghi simbolo della città; un'iniziativa che fa della Rassegna un evento che travalica i confini musicali e lo catapulta fra gli appuntamenti culturali cittadini rivolto ai giovanissimi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

