Conclusa Cori in Circolo | arrivederci al prossimo anno
Arezzo, 26 ottobre 2025 – Conclusa Cori in Circolo: arrivederci al prossimo anno. Con un'apoteosi di pubblico entusiasta e una moltitudine di giovani e giovanissimi cantori, si è conclusa sabato 25 ottobre “Cori in Circolo”, la rassegna di cori scolastici che per un'intera settimana ha riempito le sale del Circolo Artistico di Arezzo e non solo: anche il centro storico, grazie all'iniziativa svolta in collaborazione con il Comune di Arezzo e il Centro Guide, ha visto centinaia di giovani e giovanissimi provenienti da tutta la regione andare alla scoperta dei luoghi simbolo della città; un'iniziativa che fa della Rassegna un evento che travalica i confini musicali e lo catapulta fra gli appuntamenti culturali cittadini rivolto ai giovanissimi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Si è conclusa poco fa la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2023-24, il centesimo dalla fondazione. Per la prima volta nella nostra storia abbiamo ospitato l’assemblea CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, la prima della neoel - facebook.com Vai su Facebook
Regata conclusa, adesso vi aspetto questa sera a Fuori dal Coro, dalle 21.50 circa, per parlare di chi vorrebbe cancellare la nostra identità e le nostre identità. #lega - X Vai su X
Cori in Circolo Scuole in gara all’Artistico - Torna "Cori in Circolo": la rassegna corale scolastica si rinnova tra musica, formazione e scoperta del territorio. msn.com scrive
Torna “Cori in Circolo”: la rassegna corale scolastica si rinnova tra musica, formazione e scoperta del territorio - scolastici promossa dal Circolo Artistico di Arezzo, in collaborazione con il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II e con il sostegno del Comune di Arezzo, il patrocinio della Provincia di Arezzo, ... Da lanazione.it