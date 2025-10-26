Concerto di Capodanno | sul palco ci sarà Alfa

Pisatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una grandissima firma della musica pop italiana contemporanea darà il benvenuto al 2026 nel concerto gratuito per cittadini e turisti che il Comune organizzerà per la serata di Capodanno in piazza dei Cavalieri. Sul palco pisano salirà Alfa, cantautore genovese di 25 anni con tre album all'attivo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

