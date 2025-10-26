Conceicao Gila rigore negato ai bianconeri in Lazio Juve! Pestone del difensore non punito dall’arbitro e dal VAR | la ricostruzione dell’episodio

Conceicao Gila, rigore solare negato ai bianconeri in Lazio Juve: ecco cosa è successo e il commento di Marelli. Una serata che si fa sempre più da incubo per la Juventus. Sotto 1-0 all’Olimpico contro la Lazio per un gol di Basic (propiziato da un errore di David) e già graziata per una mancata espulsione di McKennie, la squadra di Igor Tudor è ora al centro di un nuovo, clamoroso episodio arbitrale. I bianconeri, infatti, si sono visti negare un calcio di rigore apparso solare per un fallo su Francisco Conceiçao. LAZIO JUVE LIVE L’episodio è avvenuto in area di rigore biancoceleste. L’esterno portoghese, uno dei più attivi della Juve, è entrato in area e, nel tentativo di superare il suo marcatore, è stato steso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

