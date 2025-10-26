Con te in pronto soccorso il servizio dell’app Salute Lazio

Pronto soccorso, affollamento, file, tensione e preoccupazione per i propri cari Sui monitor appaiono le priorità, i codici bianchi, verdi, gialli, rossi e di conseguenza l’urgenza con cui i pazienti possono essere assistiti, i relativi tempi di attesa. Una fila unica per il triage e le informazioni, malati che necessitano di soccorso, parenti che hanno bisogno di informazion i. Gli operatori al di là del vetro, calmi, professionali, impassibili. File al Pronto Soccorso per triage e informazioni allo stesso tempo Dare priorità a chi ha bisogno di cure, ottenere informazioni sullo stato di salute di familiari, amici, di chi è dietro la porta invalicabile del Pronto Soccorso, emergenza sull’emergenza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

