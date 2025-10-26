Con l’uscita di De Bruyne si è completata la restaurazione del Napoli Repubblica
Il Napoli ha battuto l’Inter per 3-1, un risultato ridondò che dà l’idea della prestazione della squadra azzurra che ha dominato sulla formazione di Chivu. Ovviamente, se dopo la disfatta di Eindhoven erano partiti gli attacchi a Conte, oggi per lui risuonano i violini. Repubblica elogia Conte. È vero che l’allenatore del Napoli è riuscito a tirare fuori il meglio dalla propria squadra in un moneto buio come quello dopo la sconfitta in Champions, come scrive Repubblica. “Ma è stato soprattutto l’ennesimo miracolo della carriera in panchina di Antonio Conte, maestro come pochi ad esaltarsi e tirare fuori il meglio di sé nei momenti di estrema difficoltà. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
