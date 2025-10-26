Con l’uscita di De Bruyne si è completata la restaurazione del Napoli Repubblica

Ilnapolista.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli ha battuto l’Inter per 3-1, un risultato ridondò che dà l’idea della prestazione della squadra azzurra che ha dominato sulla formazione di Chivu. Ovviamente, se dopo la disfatta di Eindhoven erano partiti gli attacchi a Conte, oggi per lui risuonano i violini. Repubblica elogia Conte. È vero che l’allenatore del Napoli è riuscito a tirare fuori il meglio dalla propria squadra in un moneto buio come quello dopo la sconfitta in Champions, come scrive Repubblica. “Ma è stato soprattutto l’ennesimo miracolo della carriera in panchina di Antonio Conte, maestro come pochi ad esaltarsi e tirare fuori il meglio di sé nei momenti di estrema difficoltà. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

con l8217uscita di de bruyne si 232 completata la restaurazione del napoli repubblica

© Ilnapolista.it - Con l’uscita di De Bruyne si è completata la restaurazione del Napoli (Repubblica)

Altri contenuti sullo stesso argomento

De Bruyne-Napoli, c'&#232; apertura: ds Manna a Manchester nelle scorse settimane - Nuovi aggiornamenti su quella che sarebbe una delle più clamorose trattative della prossima sessione estiva di mercato: come svelato nella giornata di mercoledì da Sky, il Napoli sarebbe al lavoro per ... Da sport.sky.it

Vieira: "De Bruyne ha cambiato la partita, il Genoa deve continuare così" - Per gli uomini di Vieira ko in rimonta, il tecnico rossoblù commenta così nel post partita: "Credo che nel primo ... Lo riporta tuttosport.com

De Bruyne al Napoli, &#232; tutto vero: tutti i retroscena del colpo di calciomercato - Dal 7 maggio, giorno dell'esclusiva di mercato lanciata da Gianluigi Bagnulo, alle visite mediche del 12 giugno: un mese per raccontare l'arrivo di De Bruyne al Napoli, l'acquisto forse più importante ... Riporta sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: L8217uscita De Bruyne 232