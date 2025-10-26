Con l' Alfa modificata creano il panico nella Bassa | scacco matto alla banda dei sinti

Padovaoggi.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un commando di sinti noti alla giustizia, autori di molteplici furti è stato catturato dai carabinieri dopo un drammatico inseguimento nelle strade della Bassa. Il bilancio è di tre arresti, quattro carabinieri feriti il più grave con 15 giorni di prognosi, un quarto malvivente in fuga, ma che. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

