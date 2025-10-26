Arrivavano, letteralmente, da mezzo mondo: dalla Svezia alla Svizzera, dal Giappone fino all’Arabia Saudita. Qualcuno, per un’occasione così speciale, ha scelto un abito formale, qualcun altro uno tradizionale (una sorta di tunica bianca, elegantissima), qualcun altro una sorta di completo da elfo, che lasciava scoperti i muscoli ben allenati. Erano artisti, e si vedeva subito, per quella capacità di creatività che deve, all’occorrenza, sconfinare nella bizzarria. Erano i talenti scelti dal brand di design Seletti e da Philip Morris International per reinterpretare l’universo e i codici di Iqos, il dispositivo di nuova generazione che scalda il tabacco anziché bruciarlo, ponendosi come alternativa – già parecchio di successo – delle sigarette tradizionali. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Con Iqos e Seletti l’arte incontra il design a Milano