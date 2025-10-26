Con il taglio Irpef in Manovra 2026 ci guadagna soprattutto chi prende oltre 50mila euro | le simulazioni
Buona parte dei soldi stanziati per il taglio dell'Irpef nella manovra 2026 serviranno a pagare lo sconto fiscale a chi guadagna più di 50mila euro all'anno. Lo mostra la relazione tecnica. Questi contribuenti pagheranno 440 euro in meno di tasse, fino a un tetto di 200mila euro all'anno: si parla di circa 2,9 milioni di persone. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
A chi ha sarà dato. Il taglio Irpef premia chi ha redditi tra 50 e 200mila euro, gli altri provvedimenti riguardano una platea limitata (e lo dice il governo) - facebook.com Vai su Facebook
Taglio Irpef, la metà delle risorse a chi guadagna più di 50mila euro. Tutti gli sconti - X Vai su X
Manovra 2026, chi guadagna di più dal taglio Irpef? La simulazione sui redditi - Ipotizzando la conferma del taglio, Il Sole 24 Ore rileva come il gettito Irpef annuale sia destinato a calare dell’1,26%. Secondo tg24.sky.it
Taglio Irpef 2026, ecco come funziona e di quanto aumenta lo stipendio - La legge di Bilancio rivede le aliquote Irpef per il secondo scaglione. Riporta money.it
Taglio Irpef in Manovra 2026, la tabella delle simulazioni: quanto si guadagna in base al reddito - Il taglio della seconda aliquota Irpef, che scende dal 35% al 33% per i redditi compresi tra 28 e 50mila euro, non produce grandi vantaggi in busta paga ... Si legge su fanpage.it