Con il Bra bisogna andare a punti Mister Stellone | Quando si vince la settimana è piena d’entusiasmo

La vittoria tanto attesa, seconda stagionale, è arrivata a Pontedera. Accompagnata da una prestazione decisamente convincente. Ora bisogna darle continuità, sfruttando l'energia positiva che ha portato. E' la sintesi del pensiero espresso da Roberto Stellone alla vigilia della sfida di Sestri Levante con i piemontesi del Bra in esilio forzato. "Quando si vince la settimana vola – racconta il tecnico – carica di entusiasmo. Sarei molto felice di ripeterla". Quel che non può ripetere, è la formazione, perché la settimana purtroppo ha portato anche un nuovo infortunio. Venerdì si è fermato Nicastro.

