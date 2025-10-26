Con Decaro c' è anche Antonella Capuozzo avvocato e figlia dell' ex sindaco di Carapelle

26 ott 2025

Nella lista civica ‘Decaro Presidente’, per la circoscrizione di Foggia, c'è anche Antonella Capuozzo. "È per me un onore condividere con gli altri candidati un'esperienza così importante e significativa legata ad Antonio Decaro. Un uomo verso il quale nutro profonda stima per il grande impegno. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

