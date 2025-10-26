comprare casa a venezia due quartieri con prezzi in forte crescita

Nel terzo trimestre del 2025 i prezzi delle abitazioni a Venezia mostrano un andamento variegato, con una netta distinzione tra le aree centrali e le zone più decentrate. In un contesto nazionale di lieve flessione, con una media italiana in calo dell’1,9% e un valore medio di 1.815 euro al metro quadrato, il capoluogo veneto si conferma tra le piazze immobiliari più costose del Paese. In diverse zone della città, infatti, i valori superano i 5.000 euro al metro quadrato, con picchi che sfiorano i 5.600 euro. L’analisi dei dati più recenti di Idealista mette in evidenza come Venezia e la Giudecca restino le aree con il maggiore dinamismo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

