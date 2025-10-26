Compleanno Chivu il messaggio d’auguri dell’Inter per i suoi 45 anni – FOTO

Inter News 24 Compleanno Chivu, il messaggio d’auguri sui social dell’Inter per i 45 anni del tecnico ed ex difensore: l’omaggio del club nerazzurro. Oggi l’ Inter festeggia il compleanno di Cristian Chivu. L’allenatore romeno, subentrato in estate a Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra, compie oggi 45 anni e il club meneghino gli ha voluto rendere omaggio con un bellissimo messaggio d’auguri sui propri canali social ufficiali. Buon compleanno Cristian Chivu??? pic.twitter.comYl8cmPg8eg — Inter?? (@Inter) October 26, 2025 Su inter.it si legge: « Buon compleanno a Cristian Chivu, che oggi festeggia 45 anni! Nato il 26 ottobre 1980 a Re?i?a, in Romania, Chivu incarna alla perfezione i valori dell’Inter: dedizione, coraggio e spirito di sacrificio. 🔗 Leggi su Internews24.com

