Comparto Pindemonte nel mirino degli accertatori della sosta
Continua la campagna di sensibilizzazione denominata "Sosta Responsabilmente", con cui Amt3 avvisa gli automobilisti sulle vie che saranno maggiormente controllate dai propri accertatori a Verona.Durante la settimana che va dal 27 ottobre al 2 novembre sarà attenzionato il comparto Pindemonte. 🔗 Leggi su Veronasera.it
