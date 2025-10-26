Comparto Pindemonte nel mirino degli accertatori della sosta

Veronasera.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua la campagna di sensibilizzazione denominata "Sosta Responsabilmente", con cui Amt3 avvisa gli automobilisti sulle vie che saranno maggiormente controllate dai propri accertatori a Verona.Durante la settimana che va dal 27 ottobre al 2 novembre sarà attenzionato il comparto Pindemonte. 🔗 Leggi su Veronasera.it

