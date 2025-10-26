Como uomo accoltellato sulla passeggiata di Villa Olmo

Quicomo.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi domenica 26 ottobre poco dopo le 13 sulla passeggiata di Villa Olmo a Como si è verificato un episodio di violenza. Secondo le prime informazioni di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), tre persone – tre uomini di 19, 23 e 49 anni – sarebbero rimaste coinvolte in un accoltellamento o. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

